إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة .

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "بدر - الدلنجات - حوش عيسى - دمنهور "عن إزالة 9 حالات تعد بإجمالي مساحة بلغت 8675 م2 عبارة عن: تنفيذ 3 قرارات تعد على حرم الري بمساحة 7530 م2، وتم إزالة حالتي تعد على حرم الصرف بمساحة 190 م2 بنطاق مركز ومدينة بدر.

كما تمكنت الحملة من ازالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 380 م٢ بقرية المسين بالدلنجات، وإزالة حالتي تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 315 م٢ بحوش عيسى عبارة عن شدة خشبية وأسوار بالطوب الأبيض وإيقاف أعمال بمساحة 260 م٢ بقرية دسونس أم دينار بدمنهور.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 19 حالة تعد بنطاق 5 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 1491 م٢ عبارة عن: إزالة 3 حالات تعد بمساحة 450 م٢ بادكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني من الطوب الأحمر، وإيقاف أعمال بناء مخالف وقواعد أسمنتية على مساحة 400 م٢ بإيتاى البارود.

كما قامت الحملة بتنفيذ إزالة 10 حالات تعد على مساحة 396 م2 بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأسوار، إزالة حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 150 م2 بحوش عيسى، وتنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 95 م٢ على حرم حماية النيل بادفينا برشيد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة.