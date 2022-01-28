واشنطن: لبنان كان مدار بحث خلال الحوار الاستراتيجي الأمريكي ـ الكويتي

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن مناقشة ملف لبنان خلال فعاليات الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة.

وقال برايس ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "ملف لبنان كان مدار بحث خلال الحوار الاستراتيجي الأمريكي ـ الكويتي الذي عقد هذا الأسبوع في واشنطن".

وردا على سؤال بشأن المقترحات العربية التي قدمتها الكويت للبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هناك تنسيقا عميقا ومنتظما معها.

وتزامنا مع مرور 18 عاما على إعلان الولايات المتحدة أن الكويت حليفة رئيسية لها من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هذا الإعلان بمثابة شهادة على أهمية الشراكة ودور الكويت المهم ليس فقط في صنع السلام وجسر لتحقيقه بل مثلا دورها الأساسي الذي أدته ولا تزال تؤديه في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم (داعش)، مشيرا إلى أنه رغم التراجع الكبير في تهديد هذا التنظيم بفضل الجهود المشتركة فإنه لا يزال موجودا وسنظل متيقظين تماما.

وبدأ الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي عام 2016 عندما عقدت الجولة الأولى التأسيسية، ثم تلتها الجولة الثانية عام 2018 بواشنطن والجولة الثالثة عام 2019 في الكويت والجولة الرابعة عام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، وانبثقت مجاميع عمل أساسية عن الحوار الاستراتيجي هي مجموعة التعاون الدفاعي ومجموعة التعاون الأمني ومجموعة التعاون التعليمي ومجموعة التعاون الاقتصادي ومجموعة التعاون القنصلي والجمارك وأمن الحدود.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد في شهر مارس المقبل جلسة حول لبنان، يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو جوتيريش تقريرًا عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة.