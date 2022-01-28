الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط في طريقه لسادس أسبوع من المكاسب وسط مخاوف إزاء الإمدادات

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 63 سنتا أي 0.7 بالمئة إلى 89.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت جرينتش بعدما بلغت 91.04 دولار أمس الخميس في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
 

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أي 0.6 بالمئة إلى 87.10 دولار للبرميل. 

وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والخامان في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابا في أسواق الطاقة. 

لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الجمعة إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.

ويذكر أن، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات ، بعد تراجعها المؤقت صباح اليوم لتظل عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات.

ويأتي ذلك على خلفية إشارة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزامه بدء زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم، وهو ما قلص شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل المواد الخام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ليقترب من 91 دولارا للبرميل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة يأتي في ظل نقص الإمدادات الفعلية بالأسواق. كما أن التعاملات التي تتم في سوق بحر الشمال، وتساعد في تحديد أسعار النفط العالمية، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ .2019  

النفط الطاقة أوكرانيا التوترات الجيوسياسية خام برنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

«اللهم بلغنا رمضان».. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 28-1-2022

«من نصباية حجز الفنادق والتذاكر».. ضبط اثنين كونا شبكة لغسيل 50 مليون جنيه

الشباب والرياضة: انطلاق ماراثون محمية وادى دجلة بمشاركة ٣٠٠ متسابق من ١٢ جنسية

وافق نهائيا على 5 قوانين.. حصاد أعمال مجلس النواب خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا