النفط في طريقه لسادس أسبوع من المكاسب وسط مخاوف إزاء الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 63 سنتا أي 0.7 بالمئة إلى 89.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت جرينتش بعدما بلغت 91.04 دولار أمس الخميس في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أي 0.6 بالمئة إلى 87.10 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والخامان في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابا في أسواق الطاقة.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الجمعة إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.

ويذكر أن، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات ، بعد تراجعها المؤقت صباح اليوم لتظل عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات.

ويأتي ذلك على خلفية إشارة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزامه بدء زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم، وهو ما قلص شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل المواد الخام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ليقترب من 91 دولارا للبرميل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة يأتي في ظل نقص الإمدادات الفعلية بالأسواق. كما أن التعاملات التي تتم في سوق بحر الشمال، وتساعد في تحديد أسعار النفط العالمية، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ .2019