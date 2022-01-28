ضبط مقاول قدم خطابات بنكية مزورة للبنوك بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مقاول في مدينة نصر تقدم بـ 4 خطابات مزورة للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك لصالح شركته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للمقاولات العمومية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك فى غضون عام 2015 بعدد (4) خطابات "مزورة" منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية تفيد تعاقده مع تلك الجهة للقيام بأعمال مقاولات لصالح شركته "على خلاف الحقيقة" ، وتمكن بموجب ذلك من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك المشار إليه ، وقام بسداد مبلغ مالى من قيمة تلك التسهيلات وادعى تعثره فى سداد باقى المديونية واستولى على باقى المبلغ لنفسه..عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.