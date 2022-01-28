الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتعاملات 1.5 مليون جنيه.. ضبط شقيقين يجمعان مدخرات المصريين للاتجار فى العملة بالمنيا

ضبط شقيقين
ضبط شقيقين

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، متواجد بإحدى الدول وشقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. 

 وأوضحت التحريات أن ذلك يتم من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب، وبعضها فى صورة بضائع، لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردون بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني بالبريد، والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوي العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1,500,000) مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وزارة الداخلية الاموال العامة النقد الأجنبي الجنيه المصري اجهزة الامن مكافحة الجريمة الاتجار في النقد الاجنبي بنى مزار اليوم الجمعة

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