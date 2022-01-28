الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشر «نيكى» يُسجل أسوأ أداء أسبوعى فى شهرين

نيكي
نيكي

تعافى مؤشر “نيكي” الياباني، اليوم الجمعة، بعد تراجعه لأدنى مستوى في 14 أسبوعا، وعلى
الرغم من أنه تلقى دعما من مكاسب قوية لسهم شركة أبل، فإنه سجل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.
وتمسك “نيكي” بالمكاسب التي سجلها صباحا ولم يشهد تقلبات تذكر بعد منتصف اليوم، وأنهى المعاملات مرتفعا 2.09 بالمئة ليغلق عند 26717.34 نقطة. 

وكانت تلك أول جلسة للمكاسب في أربعة مع صعود قرابة عشرة أسهم مقابل تراجع واحد.

وتراجع خلال الأسبوع، “نيكي” 2.93 بالمئة في رابع انخفاض أسبوعي إذ انضمت الأسهم اليابانية إلى موجة بيع عالمية، وسط مخاوف من تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.87 بالمئة لكنه لا يزال منخفضا 2.61 بالمئة خلال الأسبوع.

وحققت شركة أبل، أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، مبيعات قياسية خلال الربع الأخير من العام متجاوزة توقعات المحللين.
وقفز سهم سوني جروب 3.95 بالمئة متعافيًا من أقل مستوياته منذ مطلع أكتوبر. 

وزاد سهم تويوتا موتور 3.42 بالمئة متعافيًا من أقل إغلاق منذ بداية العام.

وصعد سهم فوجي إلكتريك 10.43 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر نيكي، بعد تسجيل أرباح قوية أمس الخميس.

ولكن سهم طوكيو إلكترون تراجع 1.32 بالمئة إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر.

وكان سهم فوجيتسو الأكبر تراجعا من حيث النسبة المئوية وهوى 9.95 بالمئة بعد تسجيل الشركة نتائج مخيبة للتوقعات.

وهبط المؤشر “نيكي” الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثرًا بتراجع أسهم مجموعة سوني وشركة تويوتا موتور ومتبعا خطى الأسهم الأمريكية التي هبطت الليلة الماضية.

شركة ابل نيكي تراجع نيكي السياسة كورونا

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وائل لطفي

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