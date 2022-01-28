روسيا: لن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا

المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنته..

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة موسعة مع ممثلي عدة وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، إن المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا.

وأضاف الوزير الروسي أن النقاط البناءة في الرد الغربي على مبادرة الضمانات الأمنية الروسية تعتمد على اقتراحات روسية سابقة، مؤكدًا أن الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا.

وتابع: «سأطرح على زملائي اليوم استفسارات بشأن كيفية تطبيق دولهم التزاماتها، ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأمن غير القابل للتجزئة»، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ إجراءات جوابية إن لم يتم الاتفاق مع الغرب على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا.

وشدد لافروف على أن فرض واشنطن حزمة عقوبات جديدة ضد بلاده سيكون بمثابة قطع للعلاقات بين البلدين، ومنتقدا التهديدات الأمريكية بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، عن أن روسيا تواصل حشد المزيد من التعزيزات العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال كيربي- حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة- إن "البنتاجون لاحظت خلال 24 ساعة الماضية تراكما أكبر للقوات الروسية ولا سيما في الجزء الغربي للبلاد".

وردًا على سؤال حول قرب اجتياح روسيا لأوكرانيا، استبعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بعد بشأن اجتياح أوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة، وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة: "إنه يهدد الأمن الروسي".