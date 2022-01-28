نيويورك تايمز: أمريكا انقسمت وتوجد الآن فى «منطقة خطيرة للغاية»

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في مقال رأي إن حالات الطوارئ الوطنية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 "لم تفشل في توحيد البلاد فحسب، بل أدت أيضا إلى إحداث التطور المعاكس تماما ألا وهو زيادة الاستقطاب".

أما بالنسبة للسبب الجذري وراء ذلك، فقد أشار توماس إدسال، وهو كاتب عمود في الصحيفة، في المقال إلى "القوة المدمرة للاستقطاب عبر النظام السياسي الأمريكي".

ونقل إدسال عن تقرير كتبته جينيفر ماكوي من ولاية جورجيا وبنجامين برس من معهد كارنيغي للسلام الدولي قولهما إن "الولايات المتحدة لا تزال تبرز بين الدول التي تعاني من الآثار الضارة للاستقطاب".

وقامت ماكوي وبريس بدراسة 52 دولة "وصلت فيها الديمقراطيات إلى مستويات خبيثة من الاستقطاب" ووجدا أن "الولايات المتحدة هي الديمقراطية الغربية المتقدمة الوحيدة التي واجهت مثل هذا الاستقطاب الشديد لهذه الفترة الممتدة، وأنها توجد في منطقة مجهولة وخطيرة للغاية"، وفقا للمقال.

وأشارت ماكوي وبرس أيضا إلى عدة أسباب تجعل الولايات المتحدة "معرضة دائما للاستقطاب ومستعصية أمام الجهود المبذولة لتقليصه"، بما في ذلك استدامة سياسات الهوية في ديمقراطية متنوعة إثنيا وعرقيا، حسبما جاء في المقال.

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير صادر عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، أن أكثر من 62 ألف شخص إضافي قد يموتون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا يُعد الأسبوع الأول الذي يُتوقع فيه أن يكون للوفيات اتجاه مستقر أو غير مؤكد بعد الزيادات المتوقعة منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات الناجم عن كورونا سيرتفع ببطء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إنه قد يكون هناك ما مجموعه 923 ألف إلى 979 ألف حالة وفاة كلية ناجمة عن كورونا بحلول 19 فبراير المقبل منذ بدء انتشار المرض عام 2020.

ووفقاً للإحصاءات الأمريكية، فقد توفي حتى الآن حوالي 872 ألف شخص بسبب كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 2643 حالة وفاة و 1,140,580 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 71,818,876، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 866,968.