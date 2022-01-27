الجزائر تسجل 2130 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

أفادت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، بأنها رصدت 2130 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 245 ألفا و.698



كما أعلنت الوزارة في بيانها تسجيل 13 حالة وفاة، بزيادة 3 حالات عن يوم أمس، ليصبح مجموع الوفيات 6 آلاف و639.



وتماثلت 1152 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 163 ألفا و895 بينما يتواجد 42 مريضا في العناية المركزة.

وفي سياق متصل، أعلنت الجزائر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التعليم ما قبل الجامعي لفترة إضافية مدتها 7 أيام اعتبارًا من يوم الأحد، 30 يناير الجاري.

وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم - أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعقب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، قرر رئيس الحكومة اتخاذ تدابير وقائية في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر.

وأضاف البيان أنه تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التعليم المدرسي لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 يناير الجاري، وحتى يوم السبت 5 فبراير المقبل.

ودعت الحكومة الجزائرية - في بيانها - مواطنيها إلى ضرورة الإقبال على التلقيح، لاسيما ممن يعملون في قطاعات التربية والتعليم والتدريب المهني.