«أبو جبل يتألق».. توقعات الأبراج لمواجهة الفراعنة والمغرب في أمم أفريقيا

فرحة كبيرة أدخلها المنتخب الوطني على المصريين، بعد تخطيه عقبة الكوت ديفوار والتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في دور الربع النهائي مع المنتخب المغربي، المباراة المقبلة يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

ويمكن لتوقعات خبراء علم الفلك، أن تخبرنا بحظوظ نجوم المنتخب قبل مباراة المنتخب المغربي، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية.

محمد أبو جبل

محمد أبو جبل

خطف النجم محمد أبو جبل الأنظار أمس، وذلك بعد نزوله بديل للحارس محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تألق فيها وتصدى للعديد من الكرات للمنتخب الإيفوراي.

من المفترض أن يدفع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش بالحارس ابو جبل خلال المباراة القادمة، فوفقًا لتوقعات خبراء الأبراج، يعيش مولود برج الدلو والذي ينتمي له الحارس أبو جبل، حالة من التألق على الصعيد المهني.

أحمد فتوح

أحمد فتوح

عاد نجم نادي الزمالك أحمد فتوح خلال مباراة الأمس أمام منتخب كوت ديفوار، بعد الإصابة التي حلت به في لقاء المنتخب النيجيري بدور المجموعات.

أحمد فتوح من مواليد برج الحمل، والذي يتسم بالهدوء في اتخاذ القرارات، فوفقًا لخبراء الفلك، فالنجاح حليفه خلال الأيام القادمة.

محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه

يعيش محمود تريزيجة حالة من التذبذب من حيث الأداء، حيث ينتمي لاعب "أستون فيلا" الإنجليزي لبرج الميزان، الذي يواجه بعض من التعثرات على الصعيد المهني.

محمد النني

محمد النني

استطاع نجم المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني، أن يحصد لقب المباراة أمس، وذبك بعد التألق الذي حافظ عليه طوال أحداث المباراة.

ينتمي اللاعب محمد النني لبرج السرطان، الذي يشهد حالة من النشوة والانتصار على الصعيدان المهني والعاطفي.

محمد صلاح

محمد صلاح

يضع المصريين الكثير من الآمال على اللاعب محمد صلاح، في تحقيق اللقب الثامن للمنتخب، وذلك بمراوغته وأهدافه الحاسمة التي ننتظرها في كل مباراة.

أكد خبراء علم الفلك، أن مواليد برج الجوزاء والذي ينتمي إليه "فخر مصر والعرب" يعيش حالة من النجاح على الصعيد المهني، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير في الملعب.