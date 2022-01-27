عالم بالأزهر يوضح فضل «آية الكرسي» في طرد الشياطين

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية حول آية الكرسي وعلاجها في السحر، حيث ذكر بعض رواد التواصل أن ذكرها بعدد معين يبطل السحر بأنواعه، بينما قال آخرون أن هناك آيات وأدعية تبطل السحر.

"الدستور" تحسم الجدل الدائر حول فضل آية الكرسي ومكانتها بين آيات وسور القرآن الكريم في طرد الشياطين وإبطال السحر.

الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قال إن القرآن الكريم منهج سماوي، ودستور رباني، وغذاء روحي للمؤمن، يربي في المؤمن الخوف من الله، ومراقبته وخشيته وتقواه، فيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وهو القول الفصل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لم تنته الجن من سماعه.

وأضافت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، رغم أن القرآن كله خير وهدى ونور وفلاح كله، إلا أنه ورد في كتب السنة أحاديث تخص آيات بعينها، وسورا بعينها بمزيد من الفضل وجزيل الثواب، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله :"يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فضرب بيدِهِ في صدرِهِ وقال : لِيَهنِكَ العِلمَ أبا المِنذِرِ

واستشهد أيضًا بما روي عن أبي هريرة قال: "وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله قال: إني محتاج وعلي عيال، ولي حاجة شديدة فخليت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله: شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله فرصدته فجاء - والحديث طويل لا تتسع مساحة الفتوى لإكماله- وجاء في نهايته على لسان الشيطان دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها فقلت ما هن؟ فقال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فقال النبي: أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أباهريرة ؟ قلت: لا قال: ذلك شيطان".