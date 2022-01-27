كارولين عزمي أمام النيابة: «السائق وجهلي ألفاظ بذيئة عندما صورته»

استمعت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الخميس، إلى أقوال الفنانة كارولين عزمي في واقعة التحرش بها من سائق شركة توصيل.

اتهمت الفنانة السائق بالتحرش بها لفظيًا في أحد شوارع النزهة خلال استقلالها سيارتها، ومروره بجانبها، وقالت إن المتهم تحرش بها، وعندما حاولت تصويره لتهديده وجعله يتركها ويتحرك بسيارته، وجه لفظ بذيء لها وطالبت بحقها، ومعاقبته.

ودلت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة فى واقعة القبض على المتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمى أن الواقعة حدثت بأحد شوارع منطقة النزهة.

وأضافت التحريات أن المتهم سائق بشركة توصيل شهيرة وفعل حركة خادشة للحياة بيده وتم ضبطه.

وكانت الفنانة كارولين عزمي قد نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، توثق خلاله تعرضها للتحرش أثناء قيادة السيارة، وعلقت كارولين على الفيديو قائلة: «أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف اني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني على سوشيال ميديا... باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا كل اللي عملتوا انا بصتله وبصيت قدامي ف لقيته بيكرر نفس الحركة تانى بأستظراف روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان اخوفه واخليه يبطل يضايقنى اتفاجأت وهو بيقولى بتصوريني يا بنت "لفظ خارج"... ساعتها اتخضيت و بدأت اصور بجد و انتو هتشوفو في الفيديو الحركات اللي بي أيده و الشتايم…. و بدء يقولى تعالى ورايا والحقيقة انى مش عارفه اروح واره فين او كان عايز يعمل ايه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش اصور ١٪ من اللى عمله الشخص دا».