الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مين إتعلم ببلاش».. أغنية جديدة لـ بهاء سلطان (فيديو)

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرح المنتج نصر محروس، منذ قليل، أغنية جديدة من ألبوم “سيجارة” للنجم بهاء سلطان وتحمل الأغنية اسم “مين إتعلم ببلاش” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات والمتاجر الغنائية الإلكترونية.

أغنية “مين إتعلم ببلاش” مع كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أمير محروس، وصولو بيانو : فادي بدر و صولو أورج : أسامة عبد الهادي و كلارنت محمد فوزي و جيتار روكت و إيقاعات شرقي أحمد بدير.

 

كلمات أغنية “مين إتعلم ببلاش”

مين إتعلم ببلاش 

معلش يا قلبي ماتندمش .. خسارة الحلو مايكملش

إديتهم عمرك ماطمرش .. وهتعمل إيه في الناس

مين إتعلم ببلاش

لا يا قلبي وماتضعش عشانهم خليهم عايشين أوهامهم

ليقولوا ضيعنا من غيرهم وتفرح فينا الناس

وإنسى يا قلبي اللي نسينا إنسى إن أنا وانت قاسينا

مع حد ماحسش بينا مين إتعلم ببلاش

ولا أول حب يا قلبي.. ولا آخر جرح في قلبي

خلي الأيام دي تعدي.. صفحة وعدت وخلاص

تعبنا .. طب ونتعب ليه ومين بيحس بينا

بنبكي .. طب ونبكي ليه خسارة دموع عينينا

دنيا مدوبانا .. ع الجرح معودانا

يا قلوب مفيهاش أمانة ومين بيحب مين

مين إتعلم ببلاش 

معلش يا قلبي ماتندمش .. خسارة الحلو مايكملش

إديتهم عمرك ماطمرش .. وهتعمل إيه في الناس

مين إتعلم ببلاش

لا يا قلبي وماتضعش عشانهم خليهم عايشين أوهامهم

ليقولوا ضيعنا من غيرهم وتفرح فينا الناس

وكان نصر محروس طرح الأيام الماضية أغنية جديدة من ألبوم بهاء سلطان تحمل أسم “مالك” وهي من كلماته وألحان : حسين محمود، جيتار : مصطفى أصلان، طبلة : أحمد عيادي، رق : هشام العربي، أكورديون : فاروق محمد حسن ، ناي : أحمد خيري، توزيع موسيقي: أكرم عادل، تصميم فيديو : حجازي & مودي، إنتاج : فري ميوزيك - نصر محروس.

 

آخر أغنيات بهاء سلطان أغنية بهاء سلطان الجديدة الفنان بهاء سلطان المطرب بهاء سلطان النجم بهاء سلطان ألبوم “سيجارة” “مين إتعلم ببلاش”

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

«أحلى كلام».. برنامج ترفيهى جديد على «الحياة» يومى الجمعة والسبت

الكويت تعلن تسجيل 6515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كود مهنى للبرامج الرياضية تلتزم به المتحدة للخدمات الإعلامية

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين على حدود غزة