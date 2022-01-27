«مين إتعلم ببلاش».. أغنية جديدة لـ بهاء سلطان (فيديو)

طرح المنتج نصر محروس، منذ قليل، أغنية جديدة من ألبوم “سيجارة” للنجم بهاء سلطان وتحمل الأغنية اسم “مين إتعلم ببلاش” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات والمتاجر الغنائية الإلكترونية.

أغنية “مين إتعلم ببلاش” مع كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أمير محروس، وصولو بيانو : فادي بدر و صولو أورج : أسامة عبد الهادي و كلارنت محمد فوزي و جيتار روكت و إيقاعات شرقي أحمد بدير.

كلمات أغنية “مين إتعلم ببلاش”

مين إتعلم ببلاش

معلش يا قلبي ماتندمش .. خسارة الحلو مايكملش

إديتهم عمرك ماطمرش .. وهتعمل إيه في الناس

مين إتعلم ببلاش

لا يا قلبي وماتضعش عشانهم خليهم عايشين أوهامهم

ليقولوا ضيعنا من غيرهم وتفرح فينا الناس

وإنسى يا قلبي اللي نسينا إنسى إن أنا وانت قاسينا

مع حد ماحسش بينا مين إتعلم ببلاش

ولا أول حب يا قلبي.. ولا آخر جرح في قلبي

خلي الأيام دي تعدي.. صفحة وعدت وخلاص

تعبنا .. طب ونتعب ليه ومين بيحس بينا

بنبكي .. طب ونبكي ليه خسارة دموع عينينا

دنيا مدوبانا .. ع الجرح معودانا

يا قلوب مفيهاش أمانة ومين بيحب مين

مين إتعلم ببلاش

معلش يا قلبي ماتندمش .. خسارة الحلو مايكملش

إديتهم عمرك ماطمرش .. وهتعمل إيه في الناس

مين إتعلم ببلاش

لا يا قلبي وماتضعش عشانهم خليهم عايشين أوهامهم

ليقولوا ضيعنا من غيرهم وتفرح فينا الناس

وكان نصر محروس طرح الأيام الماضية أغنية جديدة من ألبوم بهاء سلطان تحمل أسم “مالك” وهي من كلماته وألحان : حسين محمود، جيتار : مصطفى أصلان، طبلة : أحمد عيادي، رق : هشام العربي، أكورديون : فاروق محمد حسن ، ناي : أحمد خيري، توزيع موسيقي: أكرم عادل، تصميم فيديو : حجازي & مودي، إنتاج : فري ميوزيك - نصر محروس.