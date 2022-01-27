الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أغذية الأمم المتحدة تشدد على أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى

الفاو
الفاو

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن المنصة الجغرافية الخاصة بمبادرة العمل ومختبر البيانات الضخمة تشكل مثالاً على كيفية اجتماع البيانات بشأن الأغذية والزراعة والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والموارد الطبيعية؛ للمساعدة على تعزيز اتخاذ القرارات بالاستناد إلى الأدلة في قطاعي الأغذية والزراعة.

وأضافت الفاو في تقرير لها، أنه من شأن البيانات رصد إنتاجية المياه المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك النظم الزراعية المعرضة للخطر بسبب الضغط البشري على الأراضي والمياه، والتأكد من توزيع الأنواع المائية، وتحليل اتجاهات تساقط الأمطار، الأمر الذي يسمح بتصميم تدخلات زراعية وخطط استثمار محددة الأهداف باعتماد نهج أقاليمي يشجع المساواة والإدماج والأمن الغذائي والتغذوي المستدام، من بين جملة أمور أخرى.

وتشير العناصر المكملة إلى الحوكمة ورأس المال البشري والمؤسسات اللازمة لضمان تحول شامل للنظام الزراعي والغذائي، وتتطلب العمليات التحويلية، كشرط مسبق (عامل تمكيني في المراحل الأولية)، وجود مؤسسات وحوكمة أكثر قوة وشفافية وخضوعا للمحاسبة، بما في ذلك حوكمة تنظيمية فعالة وقابلة للتكيف.

ومع حدوث ثورة في التكنولوجيات، تلوح في الأفق مخاطر عدم المساواة في الحصول على تلك التكنولوجيات والاستبعاد، ومن الضروري أن يتم الاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء القدرات، فضلا عن السياسات والأنظمة التي تقلل من هذه المخاطر، وإن استجابة عرض اليد العاملة للطلب الجديد على العمالة الناتج من التكنولوجيات الجديدة والابتكارات الرامية إلى جعل العملية أكثر شمولا، أمر محوري.

ويجب أن تكون التكنولوجيات ميسورة التكلفة، بحيث يمكن للجميع الوصول إليها واستخدامها، ويجب تحديد العوائق الهيكلية الأخرى التي حول دون تطبيقها، بما في ذلك التعليم والتدريب، ومعالجتها. 

اغذية الأمم المتحدة رأس المال البشري الفاو المنصة الجغرافية الأغذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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