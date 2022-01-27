محافظ المنوفية يتفقد مقر الإسعاف الجديد

أجرى ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية بنطاق مدينة شبين الكوم، تفقد خلالها الأعمال الإنشائية لمقر نقطة الإسعاف الجديد بطريق (شبين الكوم– طملاي)، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي تتم علي أرض الواقع والوقوف على آخر مستجدات الأعمال.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات بمبني الإسعاف الجديد المقام على مساحة 80 م2، ومكون من 3 غرف إدارية ودورة مياه، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية، وجار تنفيذ أعمال النجارة للمبنى، ووجه المحافظ بسرعة رفع كافة الإشغالات المجاورة للمبنى للحفاظ علي المظهر الجمالي بالمنطقة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بميدان الإسعاف والاعتناء به بشكل دوري ومستمر وخاصة المساحات الخضراء وكذا الأعمال التجميلية للحفاظ على أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالميدان، هذا وقد سبق محافظ المنوفية أن وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات نقل مقر الإسعاف إلى مقره الجديد، وذلك ضمن أعمال تطوير ميدان الإسعاف بهدف توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخلًا حيويًا وهامًا لمدينة شبين الكوم.

كما تضمنت الجولةتفقد المحافظ أعمال تكسير الأسفلت وقطع الفرمة بطريق شبراباص بطول 650 م، وتكلفة إجمالية 4 ملايين و750 ألف جنيه، تنفيذ مديرية الطرق بالمنوفية، وذلك ضمن أعمال إعادة رصف طريق 16 من الإسعاف وحتى كوبري بحر سيف، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة بالطريق بالكامل، وجار توريد طبقة الأساس، ومن المقرر نهو الأعمال خلال أسبوع، ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الأعمال ورفع كافة نواتج التكسير أولاً بأول.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير بشارع عاطف السادات بنطاق حي غرب بشبين الكوم، حيث جار تركيب البلدورات بالفواصل المضيئة علي جانبي الطريق ورصفها ببلاط الإنترلوك، كما تم الانتهاء من أعمال التطوير بالجزيرة الوسطي وصب الطبقة الخرسانية وتزويدها بالفواصل المضيئة وزرع الأعمدة الديكورية، هذا قد شدد المحافظ علي القائمين علي الأعمال بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية، موجهًا بضرورة العناية والاهتمام بكافة الأشجار بالجزيرة الوسطي، كما كلف المستشار الهندسي بضرورة تزويد كشافات الإنارة للمساهمة في تحسين مستوى الإنارة بالمنطقة.

هذا وقد تابع المحافظ أعمال إعادة رد الشىء لأصله بموقع حفر خط الصرف الصحي أمام معهد الكبد بطول 150 م، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وجار وضع طبقة الأساس تمهيدًا لأعمال الرصف، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال المقررة لتحقيق السيولة المرورية.