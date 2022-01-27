الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 67 طنًا من المخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وقامت برفع 67 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

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قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أقسام البيئة والنظافة المتواجدة بقرى تلة ونزلة حسين وصفط الخمار كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقري وتوابعها وقامت برفع 67 طنا من المخلفات الصلبة والزراعية، حيث تمت نظافة مدخل قرية دمشاو هاشم من الناحية الغربية والطريق العام بصفط الخمار ونظافة الطريق العام بنزلة حسين وتله ورفع التراكمات المتواجدة بالقرية والقرى التابعة لها ونقلها للظهير الصحراوي حفاظا على صحة المواطنين ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة.

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وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي في ضوء اهتمام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات النظافة بشوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنيا والقري التابعة لها، مشيرا إلي أنه قام بتكليف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة الدورية لأعمال النظافة والانارة على مدار اليوم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من أعمال وحملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ24 ساعة بشوارع وأحياء المدينة والقرى التابعة لها وذلك بالتوازي مع أعمال الإنارة والكهرباء بصيانة وإصلاح وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة، بجانب حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الزحام.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا
المنيا رفع 67 طن مخلفات حملات نظافة مكثفة بقري تلة ونزلة حسين وصفط الخمار الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفي

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