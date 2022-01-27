الخميس 27 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى اليابان يلتقى محافظ طوكيو

سفير مصر في اليابان
سفير مصر في اليابان ومحافظ طوكيو

التقى سفير مصر لدى اليابان، السفير محمد أبوبكر، مع محافظ طوكيو يوريكو كويكى، حيث تباحثا خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتطوير هذا التعاون ليشمل مختلف المجالات، وبما يتواكب مع الزخم الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية اليابانية في شتى القطاعات على مدى السنوات الماضية.

من جانبها، أعربت كويكى عن دعمها الكامل لتعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك بالنظر لاهتمامها الشخصي بالتعاون مع الجانب المصري في ضوء ما تحوزه مصر من مكانة خاصة لديها، الأمر الذي ترغب معه في تحقيق طفرة ملموسة على صعيد التعاون الثنائي.

في السياق ذاته، أكد السفير أبوبكر خصوصية عام 2022 بالنسبة للعلاقات بين الدولتين لما يمثله من محطة هامة تشمل الاحتفال بالعديد من الأحداث والفعاليات المتعلقة بمسار الأواصر التاريخية التي تجمع البلدين، مضيفا أنه تجب الاستفادة من هذا الزخم لتعميق أوجه التعاون والارتقاء بها بما يتسق مع تميز الروابط بين مصر واليابان.

جدير بالذكر في هذا الإطار أنه تم التوقيع في عام 1990 على اتفاقية التآخي بين مدينتي القاهرة وطوكيو، والتي تمثل إطارًا هامًا لإرساء التعاون بين العاصمتين.

مصر اليابان سفير مصر طوكيو محافظ طوكيو الأداب

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وائل لطفي

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