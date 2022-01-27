الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الجلاد»: إلغاء المقدم من التمويل العقاري سيساهم في زيادة شراء الوحدات السكنية

قال المهندس مصطفى الجلاد عضو لجنة التشييد والبناء برجال الأعمال وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن إلغاء المقدم من التمويل العقاري سيساهم في زيادة إقبال المواطنين على شراء الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن قرار إلغاء مقدم التمويل العقاري سيؤدي إلى انخفاض قيمة الإيجارات الجديدة بالوحدات السكنية بالقطاع الخاص.   

وتتوقع «الجلاد» في تصريح لـ«الدستور» أن يكون هناك إقبال بنسبة 90% على وحدة الإسكان بنظام الإجارة، وسيحافظ على علي الرواج الذي شهده القطاع خلال عام 2021 وبلغ نحو 138% مقارنة بالعام السابق عليه، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء للتخفيف عن كاهل الفئات الأقل دخلا.

وأكد أن القرار سيساهم في تنشيط السوق العقارية في مصر والتيسير على المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج، وسيعمل على امتصاص صدمة تراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء موجة التضخم العاتية التي ضربت العالم كله.

 

ارتفاع معدلات القوة الشرائية بنظام الايجارة وتقلص قيمة الايجارات الجديدة بالوحدات السكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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