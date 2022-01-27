الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 موظفين بتهمة إهدار 4 ملايين جنيه فى الغربية

حبس
حبس

أمرت الأموال العامة بحبس 3 موظفين بالغربية لتسببهم في إهدار 4 ملايين جنيه، وتمكين آخرين من البناء المخالف، وذلك 24 ساعة على ذمة وصول التحريات التكميلية لمباحث الأموال العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين، مقيمين بذات الدائرة، وتمكينهما من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة والاستيلاء على جزء من الطريق العام والذي يستتبعه وقائع إهدار المال العام بما هو قيمته (3 ملايين جنيه) فضلًا عن تربح الموظف من أعمال وظيفته وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاموال العامة موظفين الغربية إهدار ٤ ملايين البناء المخالف

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

الكويت تعلن تسجيل 6515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

بث مباشر.. بدء عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

وفاة شاب عقب بث مباشر على «فيسبوك» بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين على حدود غزة

إسرائيل تسجل 960500 إصابة بفيروس كورونا خلال يناير.. وتوسيع حملة «الجرعة الرابعة»

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)