حبس 3 موظفين بتهمة إهدار 4 ملايين جنيه فى الغربية

أمرت الأموال العامة بحبس 3 موظفين بالغربية لتسببهم في إهدار 4 ملايين جنيه، وتمكين آخرين من البناء المخالف، وذلك 24 ساعة على ذمة وصول التحريات التكميلية لمباحث الأموال العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين، مقيمين بذات الدائرة، وتمكينهما من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة والاستيلاء على جزء من الطريق العام والذي يستتبعه وقائع إهدار المال العام بما هو قيمته (3 ملايين جنيه) فضلًا عن تربح الموظف من أعمال وظيفته وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.