الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم أجهزة وأثاث منزل في بني سويف

حريق
حريق

أخمدت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي، حريقا شب صباح اليوم الخميس بمنزل في قرية قلها بإهناسيا المدينة في بني سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وحصر التلفيات.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية قلها التابعة لإهناسيا.

وانتقلت سيارات الإطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، وتبين أن الحريق شب بمنزل "محمود حامد عبداللطيف" دون سبب معلوم وأتت النيران على بعض الأجهزة والاثاثات والمفروشات بالمنزل، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

 

قوات الحماية المدنية حريق قرية قلها اهناسيا بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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