الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مسئول روسى: الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية فى كوبا وفنزويلا يثير التوترات العالمية

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا توجد حاجة لمناقشة إمكانية إنشاء قواعد عسكرية روسية في كوبا وفنزويلا في الوقت الحالي؛ لأن مثل هذه المناقشات تثير توترات عالمية.

وقال ميدفيديف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الخميس: «لا أعتقد أنه من الصواب الحديث عن ذلك في هذه اللحظة، لأنه كقاعدة عامة يسبب على الفور توترات كبيرة على الأقل في المجال الاقتصادي»، مشددا على أن إنشاء قواعد عسكرية في دول أخرى يعتمد على القرارات السيادية لتلك الدول.

وأضاف: "لدينا اتفاقيات معينة مع بعض الدول حول وجود قواتنا، وبالتحديد مع سوريا وبعض الدول الأخرى.. ومع ذلك، من الخطأ تماما المضي قدما في الأمور والقول إننا نريد إقامة قاعدة في مكان ما أو عقدنا اتفاقا".

من ناحية أخرى، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن أوكرانيا في الوقت الحالي تحولت بقدر ما إلى لعبة في أيدي حلف الناتو والولايات المتحدة.

وقال مدفيديف: «أوكرانيا للأسف تحولت في الوقت الحالي إلى لعبة في أيدي حلف الناتو، وفي المقام الأول، في أيدي الولايات المتحدة.. بحيث يمكن استخدامها كأداة للضغط الجيوسياسي على روسيا»، مضيفا أن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا في حاجة إلى أوكرانيا.

وتابع قائلا: "في رأيي، ترتبط هذه التوترات في المقام الأول باللعبة الجيوسياسية، ولكن من ناحية أخرى، ترتبط أيضا بالمسار الذي تنتهجه القيادة الأوكرانية في السنوات الأخيرة".

موسكو روسيا ميدفيديف كوبا فنزويلا قواعد عسكرية

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