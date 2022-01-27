الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد المزروعي رئيسا للجنة القانونية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان بالتزكية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

اختار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، الدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً، بالتزكية ليتولى رئاسة اللجنة القانونية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في تصريح، اليوم الخميس- أن تزكية الدكتور المزروعي رئيسًا للجنة يأتي من منطلق ما يتمتع به من خبرة وكفاءة ومهنية، مشيرا إلى أنه سيكون له أكبر الأثر في تحقيق الأهداف المبتغاة للمرصد.

وأشار إلى اهتمام البرلمان العربي بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاز مهام عمل اللجنة والمرصد، مثمنا ما يبديه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة من حرص على دوام التعاون والعمل الثنائي مع البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان، بما يحقق التعاون والتنسيق المشترك تحقيقًا لتطلعات الشعوب العربية.

البرلمان العربي حقوق الانسان المرصد العربي محمد المزروعي

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