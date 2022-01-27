محافظ الفيوم يتابع جهود مواجهة كورونا بالمحافظة وجاهزية المستشفيات الحكومية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مواجهة جائحة كورونا بالمحافظة، وجاهزية المستشفيات الحكومية، و موقف مخزون الأكسجين، فضلاً عن استعراض نسب تلقي اللقاح بشتى مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني همام مدير هيئة الإسعاف بالفيوم، ومديري إدارات الرعاية الأساسية، والشئون الوقائية، والعلاجية، والأمراض المعدية.

و تناول الاجتماع استعراض الوضع الوبائي لجائحة " كورونا " بالمحافظة، وأخر المستجدات والإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح، وخطة توزيع الحالات الإيجابية على المستشفيات الحكومية، وحالات العزل المنزلي.

- تطعيم 947 ألف و800 مواطن بقرى ومراكز المحافظة

وخلال اللقاء استعرض وكيل وزارة الصحة، أعداد ونسب التطعيم، لافتاً أنه تم تطعيم 947ألف و800 مواطن بقرى ومراكز المحافظة، من خلال 42 مركز تطعيم ثابت، بالإضافة الى مراكز التطعيم المتحركة، موضحًا أليات توزيع الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بالقرى والعزب، فضلاً عن مجموعات طرق الأبواب التي تم تشكيلها من الرائدات الصحيات، والريفيات للتوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا إرشاد الفرق المتنقلة لأماكن تواجد كبار السن لتطعيمهم، بالإضافة الى استعراض رصيد التطعيمات المتوفرة، وأنواعها بالمحافظة، وعدد القرى التي تم الانتهاء من تطعيم المواطنين بها.

كما استعرض نسب إشغال المستشفيات بحالات كورونا وعدد الأسرة، وخطة توزيع الحالات الإيجابية بالتنسيق مع مستشفى الجامعة، لافتاً الى توافر كميات الأكسجين السائل بكافة مستشفيات المحافظة، بالإضافة الى توافر أسطوانات الأكسجين كمخزون إضافي بالمستشفيات، مضيفاً انه تم استلام عدد 2 جهاز تنفس صناعي، وجهاز رسم المخ لمستشفى الفيوم العام، بالإضافة الى عرض نسب تعاقدات الأطباء بالمستشفيات، وذلك لتحسين الخدمة الصحية للمرضى.

وأكد محافظ الفيوم، عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، موجهاً بضرورة الالتزام بالبروتوكول العلاجي الجديد لوزارة الصحة لعلاج حالات كورونا، ومتابعة حالات العزل المنزلي، كما وجه المحافظ، بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، بحضور مسئولي المجلس الإقليمي للصحة، وممثلي مديرية الصحة بالمحافظة، لمناقشة أليات تطوير الخدمات الصحية، وتطبيق كود وزارة الإسكان لإقامة عدد من المستشفيات الجديدة داخل المحافظة، لتجهيزها طبقاً لنظام التأمين الصحي الشامل.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف المتابعة الدورية بكافة المستشفيات، مع توزيع أطقم التمريض على تلك المستشفيات وفقاً للاحتياج، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

كما وجه محافظ الفيوم، مدير فرع هيئة الإسعاف، بإعداد دراسة بأماكن الحوادث وأنواعها، تمهيداً لإقامة مستشفى للطوارئ بطريق القاهرة - الفيوم، بناء على الاحتياجات.