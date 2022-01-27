السعودية تُقر عقوبة مخالفة تعليمات الحجر الصحى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي.

وذكرت الداخلية السعودية، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن العقوبة تصل لغرامة قد تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة تكرار المخالفات تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، لافتة إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

يشار إلى أن وزارة الحج السعودية، أعلنت اليوم، عن السماح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بإصدار تصريح لأداء مناسك العمرة بعدة شروط.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه يمكن إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل، مع ضرورة توفر إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن يكون المستفيد مسجلًا في "أبشر"، وظهور الحالة كمحصن في تطبيق "توكلنا".

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت في 14 من الشهر الحالي تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، ويشمل ذلك المعتمرين من الداخل والخارج.

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال الـ24 ساعة الأخيرة حالتي وفاة، و4738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مقابل 4973 حالة شفاء من الفيروس.

هذا، وأظهر إحصاء لوكالة “رويترز” اليوم أن أكثر من 358.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و966801.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.