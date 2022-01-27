الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات فى القليوبية ضبط بـ33 قطعة حشيش

حبس تاجر
حبس تاجر

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس تاجر مخدرات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لممارسته نشاطًا إجراميًا للاتجار بمخدر الحشيش، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت وردت لضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، معلومات سرية تفيد بقيام عاطل باتخاذ شارع 15 مايو، دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور جرى الفحص وتبين صحة المعلومات وعقب تقنيين الإجراءات القانونية تم  ضبط "ع. ج. ع"، 27 سنة، عاطل، مقيم المطرية القاهرة، حال تواجده بشارع 15 مايو دائرة القسم، وبحوزته 33 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي، حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة القليوبية حبس تاجر مخدرات الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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