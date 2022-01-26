الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. «كاف» يعلن موعد لقاء مصر والمغرب فى كأس الأمم

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي الأحد المقبل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، على استاد "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك بدلًا من إقامة اللقاء على ملعب "أوليمبي".

وعقد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، لمناقشة أسباب الحادث الذي وقع في ملعب "أوليمبي" والذي أسفر عن مقتل ثمانية مشجعين وإصابة آخرين خلال لقاء الكاميرون وجزر القمر.

وقال كاف، في بيان مساء الأربعاء، إن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي قررت نقل ثلاث مباريات من ملعب "أوليمبي" إلى ملعب "أحمدو أهيدجو".

وأوضح CAF أن المباريات التي تم نقلها هي مباراة مصر والمغرب يوم الأحد المقبل، في إطار الدور ربع النهائي للمسابقة، حيث قرر كاف إقامتها في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وليس السادسة، بالإضافة إلى مباراة أخرى في الدور ربع النهائي بين السنغال مع الفائز من مواجهة مالي وغينيا الاستوائية الجارية حاليًا، وكذلك مباراة الدور نصف النهائي رقم 49 والتي ستجمع الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو، مع المتأهل من مباراة السنغال و(مالي أو غينيا الاستوائية).

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