الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأجيل إقامة معرض ميلانو السياحى بإيطاليا إلى أبريل المقبل

الجناح المصرى بأحد
الجناح المصرى بأحد المعارض السياحية

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، الأربعاء، عن تأجيل المعرض السياحي الدولي (2022 BIT) والمزمع عقده بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 13 - 15 فبراير المقبل إلى الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية.

وطالبت الهيئة المصرية للتنشيط السياحي من الشركات السياحية الراغبة في المشاركة بسرعة سداد قيمة المشاركة بالمعرض في موعد غايته 3 فبراير المقبل، موضحة أنه تبلغ قيمة المشاركة فى المعرض للجناح الواحد 2525 يورو شامل رسوم التسجيل وعدد 2 بطاقة دخول للمعرض واستخدام منصة للقاءات المهنية مع منظمى الرحلات الإيطالية.

كما طالبت الهيئة من الشركات الراغبة فى الاشتراك التفضل بسرعة سداد رسم الاشتراك وكذلك تسليم البيانات الخاصة بكل شركة من (اسم الشركة - العنوان - البريد الإلكتروني الخاصة به - الموقع الإلكترونى للشركة) على خطاب مختوم من الشركة باللغة الإنجليزية.

 

هيئة تنشيط السياحة ميلانو ميلانو الإيطالية المعرض السياحي الدولي الشركات السياحية

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وائل لطفي

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