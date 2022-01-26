طريقة تزيين المنزل لعشاء رومانسي على ضوء الشموع

منزلك هو المكان المثالي لأمسيات مشاهدة الأفلام والوجبات غير الرسمية، ولكن عندما يحين وقت الاحتفال بمناسبة خاصة، قد لا تتخيله كإعداد لعشاء رومانسي على ضوء الشموع، استخدم مساحتك وملحقاتك بطريقة إبداعية لتحويل أي غرفة في منزلك إلى غرفة طعام بسيطة وأنيقة لشخصين.

حدد المساحة الخاصة بك

عند التخطيط لعشاء على ضوء الشموع، ضع في اعتبارك كيف يمكنك إعادة إنشاء مظهر وأجواء مطعمك الفاخر المفضل في منزلك،. يعد تناول العشاء في غرفة الطعام الرسمية اختيارًا واضحًا، ولكن الطاولة الأصغر توفر في الواقع مكانًا أكثر حميمية للمحادثة الهادئة، قم بإعداد طاولة صغيرة في زاوية هادئة من غرفة الطعام أو غرفة المعيشة وقم بإقرانها بكرسيين، إذا كان منزلك يحتوي على مدفأة فاستخدمها كخلفية لعشاءك الحميم، تخلص من الفوضى في المنطقة المحيطة.

طبقات من الفخامة

تعمل الأنسجة الحريرية والألوان الدافئة والغنية على تحويل أي مساحة إلى ملاذ رومانسي، قم بتزيين طاولة الطعام بفرش طاولة بلون الكريم يسقط على الأرض ويخفي أرجل الطاولة، اختر مناديل، المقاعد المريحة تشجع على الأكل والمحادثات الطويلة، استخدم مفرش طاولة غني بالنسيج لتحديد مساحة التقديم على خزانة جانبية أو طاولة قهوة.

إعداد المائدة

ديكور عشاء رومانسي بزهور، قم بترتيب الورود أو الزهور المقطوفة الأخرى في وعاء أو إناء منخفض لا يعيق المحادثة، للحصول على لمسة بسيطة من الديكور الزهري، ضع سيقان الزهور الصغيرة في حوامل مملوءة بالماء في كل مكان، بالإضافة إلى الزهور فإن العشاء على ضوء الشموع أمر جيد، استخدم أطباق بيضاء بسيطة، اضبط كل مكان بالأطباق والأوعية والأواني الفضية اللازمة للعناصر الموجودة في قائمة العشاء، توفر أدوات المائدة المصنوعة من الكريستال أو الزجاج خدمة أنيقة للمياه.

ضبط المزاج

تعمل الإضاءة الخافتة على تقليل الانحرافات وتعزز الجو الرومانسي، استخدم الشموع لإضاءة الطاولة، رتبي شموع عمودية على طاولة التقديم، وضعيها على قواعد وألواح شموع.