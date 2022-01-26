الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير يرصد سبب انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ليبيا

الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيا

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيا انخفضت بشكل كبير في أعقاب المظاهرات العنيفة والنزاعات الأهلية التي بدأت في 2011، وفي حين نجح البلد في اجتذاب 1.2 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2012، وتراجع هذا المبلغ مرة أخرى في العام التالي ليتوقف في 2014.

وأضافت اللجنة، في تقرير الأربعاء أن نتيجة لما سبق، ظل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلد دون تغيير مفتعل منذ عام 2013 عند 18.5 مليار دولار على الرغم من الدمار الكبير الذي أثر جزئيًا أو حتى كليا على عدة مشاريع.

وفيما يتعلق بالتدفقات الخارجة، تظهر البيانات ان ليبيا لم تقدم سوى مساهمة ضئيلة من حيث تدفقات الإنفاق الرأسمالي وخلق فرص العمل في العالم منذ عام 2009، وتم تسجيل 12 مشروعا بين 2003 و2019 كان 4 منها في المنطقة العربية (الجزائر- مصر- الإمارات العربية المتحدة)، وأربعة مشاريع أخرى في الخدمات المالية.

ومن مجموع النفقات الرأسمالية الأجنبية، استحوذت الفنادق والسياحة، فضلا عن الأغذية والتبغ على أعلى قيمة وقدرها 345 مليون دولار.

تدفقات أنخفاض الاستثمار الاجنبي الاستثمار الأجنبى المباشر ليبيا فرص العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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