إكسبو دبي يؤجل حفل نهاية يناير الجاري بسبب ظروف طارئة

أعلن المعرض العالمي إكسبو دبي تأجيل حفل كان مقررًا في 30 يناير الجاري، لظروف طارئة.

وقال إكسبو دبي في بيان: "يؤسفنا أن نعلِم زوارنا بأنه نظرا لظروف طارئة، سيتم تأجيل حفل كايروكي، الذي كان من المقرر إقامته في 30 يناير على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي وسيعلن عن موعد جديد للحفل قريبا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان إلى أنه في بعض الأحيان، وطيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، قد تلغى بعض الفعاليات والعروض المقرر إقامتها أو قد تؤجل لأسباب مختلفة.

وأمس الثلاثاء، سجل المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" 10 ملايين و836 ألفا و389 زيارة بفضل ما حققه أسبوع الأهداف العالمية، الذي أقيم خلال الفترة من 15 حتى 22 يناير على هامش المعرض بالتعاون مع الأمم المتحدة، من شعبية مماثلة، من خلال مجموعة فعّالة من المنتديات، وحلقات النقاش، والأنشطة المثيرة للاهتمام التي نظمت على هامشه.

وساهم أسبوع الأهداف العالمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- في تحقيق المزيد من التقدم نحو الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وهي مخطط يهدف لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، عبر معالجة بعض التحديات العالمية، مثل الفقر، وعدم المساواة، والصحة والتعليم، والتغير المناخي، ويواصل "إكسبو 2020 دبي" التزامه بتعزيز أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير منصة لصنع تأثير إيجابي من أجل مستقبلنا المشترك.

كما سجل المعرض العالمي أعداد الزيارات أيضا بتحفيز من عرض المسرحية الموسيقية الجديدة والمُبهرة التي قدّمها المبدعان الهنديان شيخار كابور، والموسيقار إيه آر رحمان، إضافة إلى سلسلة من الفعاليات البارزة التي عقدت في إطار أول نسخة من أسبوع الأهداف العالمية تُقام خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واستضافها الحدث الدولي "إكسبو 2020 دبي".