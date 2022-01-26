الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

موسكو: تسلمنا رد الولايات المتحدة​ المكتوب بشأن المقترحات الأمنية

​وزارة الخارجية الروسية​
​وزارة الخارجية الروسية​

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، مساء اليوم الأربعاء، أن السفير الأمريكي لدى ​موسكو​، جون ساليفان، سلمها رد ​الولايات المتحدة الأمريكية​ الخطي، على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها ​روسيا.

وقالت الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، استقبل ساليفان بطلب منه، حيث سلم كبير مسؤولي البعثة الدبلوماسية الأمريكية، الرد الخطي من قبل إدارة الولايات المتحدة، على مشروع الاتفاق الثنائي، الذي تقدم به سابقا الطرف الروسي بشأن الضمانات الأمنية، وفقا لبيان الخارجية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​، أنها بصدد إرسال ردها الخطي على المبادرة الروسية اليوم، لافتين إلى أن هذه الوثيقة ستنص على المجالات العامة التي تسعى الولايات المتحدة إلى التعاون مع روسيا فيها، منها الرقابة على التسلح وزيادة الشفافية وتقليص المخاطر ونشر منظومات صاروخية.

وأعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، سابقا عن تسليم الولايات المتحدة الأمريكية، مسودة الاتفاقية الثنائية، بين الدولتين الخاصة بالضمانات الأمنية، واتفاقية خاصة بإجراءات ضمان أمن روسيا، والدول الأعضاء ل​حلف شمال الأطلسي​ الناتو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لا تريد إطالة أمد المحادثات بشأن أوكرانيا ومطالب روسيا الأمنية بضم الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إليها.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي أمام مجلس الدوما أو المجلس الأدنى بالبرلمان، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية.

وأكد لافروف مجددًا موقف موسكو بأنها ستتخذ "تدابير مناسبة" لم يحددها إذا لم تتلق إجابة بناءة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية التي تطالب بها.

وتتوقع روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد كتابة على مقترحاتها هذا الأسبوع بشأن الضمانات الأمنية.

روسيا الولايات المتحدة الرد الخطي الناتو الضمانات الأمنية جو بايدن

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وائل لطفي

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