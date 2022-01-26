الكويت تدرس إعادة فتح تأشيرات الجالية اللبنانية الأسبوع المقبل

تدرس وزارة الداخلية الكويتية، إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة «القبس الكويتية»، أن وزارة الداخلية الكويتية تدرس إعادة فتح التأشيرات، بعد توقف دام لنحو 3 أشهر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية ـ اللبنانية، عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الكويتي جاء عقب يومين من انتهاء زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح للبنان.

وخلال الزيارة للبنان، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه يحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وذلك عقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا.

وقال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح: «لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان، مضيفا نرحب باللبنانيين بكافة مستوياتهم لزيارة الكويت وزيارة وزير الخارجية اللبناني ستكون ثنائية وهناك دعوة سابقة للرئيس ميقاتي».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الكويتي، ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومسؤولين لبنانيين آخرين في السرايا الحكومية في بيروت.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن الزيارة تعد في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة بلبنان"، موضحا أنه سلم ميقاتي مقترحات وخطوات كإجراء لبناء الثقة مع لبنان.

وأضاف "الصباح": «على الأشقاء في لبنان دراستها ومعرفة كيفية التعامل مع هذه المقترحات والمضي قدمًا فيها».

وأكد وزير الخارجية الكويتي أن زيارته تحمل 3 رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانيها، أن لا يكون لبنان يكون منصة للهجوم على الدول العربية والخليجية، وثالثها أن يلتزم لبنان بالالتزامات المطلوبة منه، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.