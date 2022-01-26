الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تؤكد استمرار حملات كسح مياه الأمطار من الشوارع

محافظة دمياط
محافظة دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى جميع الأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة.

وشددت على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مؤكدة استمرار حالة التأهب والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار، وانتشارها بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية.

وأكدت أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه المطلوب.

وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط تعليماتها الى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمتابعة مستجدات الموقف بجميع المناطق، والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة قد تحدث.

وقد ناشدت المواطنين بتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة، نظرًا لتعرض المحافظة لنشاط حركة الرياح، والحفاظ على مسافات أمان عند السير بالسيارات، وتجنب السرعات العالية.

إقليم محافظة دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط منال عوص الطقس

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وائل لطفي

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