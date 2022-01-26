محافظ دمياط تؤكد استمرار حملات كسح مياه الأمطار من الشوارع

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى جميع الأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة.

وشددت على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مؤكدة استمرار حالة التأهب والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار، وانتشارها بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية.

وأكدت أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه المطلوب.

وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط تعليماتها الى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمتابعة مستجدات الموقف بجميع المناطق، والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة قد تحدث.

وقد ناشدت المواطنين بتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة، نظرًا لتعرض المحافظة لنشاط حركة الرياح، والحفاظ على مسافات أمان عند السير بالسيارات، وتجنب السرعات العالية.