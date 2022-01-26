الأربعاء 26 يناير 2022
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عالم

طارق فهمى: زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات لها دلالات مهمة

الرئيس السيسي والشيخ
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية لها العديد من الدلالات الهامة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن دلالات الزيارة تأتي في ظل التهديدات الحوثية المتكررة، منوهًا إلى أن مصر تحاول نقل رسالة هامة إلى أبو ظبي أن مصر مساندة وداعمة لها.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى توسيع المشاركة العربية في الترتيبات الأمنية الجارية في المنطقة بما يؤهل لأي فرص قادمة، منوهًا إلى أن ذلك سوف يكون له تأثير هام على القمة العربية القادمة من حيث الأهمية والترتيب.

ولفت، إلى أن الزيارة ايضا جاءت كتأكيد مصري على دعم الإمارات، فهي دولة مهمة في المنطقة ولدينا تاريخ مشترك من العلاقات، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة بأن مصر داعمة للسعودية والإمارات، منوهًا إلى أنه من المحتمل أن تحمل هذه الزيارة آلية يتم الاتفاق عليها بما يضمن استقرار المنطقة.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذه الزيارة أيضا جاءت ترجمة لـ"مسافة السكة"، فهناك تعاون وتنسيق مشترك في هذا الإطار ومنها المناورات العسكرية مع الإمارات والتي تصب جميعا في دعم أمن الخليج، مضيفًا: "نحن أمام تحديات مشتركة مصر تؤكد عليها وأعتقد أن الزيارة ناجحة وهناك ترتيبات جيدة وسيكون لها انعكاسات جيدة".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات أمير إمارة دبي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

طارق فهمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإمارات دولة الإمارات مصر التهديدات الحوثية

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