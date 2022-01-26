الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات التسجيل لاستيفاء استمارة الثانوية العامة 2022 إلكترونيا والمستندات المطلوبة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام 2022 إلكترونيًا بداية من يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وحددت "التربية والتعليم" مواعيد فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة شهرًا بداية من يوم 25 يناير الجاري وحتى يوم الخميس 24 فبراير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

ويرصد "الدستور" خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2022 عبر السطور التالية:

  • أولا: تسجيل الدخول ببياناته من خلال البريد الموحد ليتمكن من التسجيل في الاستمارة من هنا.
  • ثانيًا: لابد أن يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده ليتمكن من التسجيل حيث يتم مراجعة اسمه ورقمه القومي وغيرها من البيانات..
  • ثالثا: مراجعة اسم الطالب وبياناته بشكل جيد ومطابقتها بشهادة الميلاد .
  • رابعًا: التأكد من الشعبة التي يدرس فيها الطالب واللغة الثانية تمواد التخصص لكل شعبة والديانة قبل طباعة الاستمارة.
  • خامسًا: يجب أن تكون الصورة المرفقة للوضع على الاستمارة بخلفية بيضاء و مقاس 4×6 كما ولابد أن تكون مطابقة للصورة التي ستقدم مع الاستمارة.
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موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

  • سادسًا: يجب أن يتطابق عنوان الطالب المكتوب في الاستمارة مع العنوان المكتوب في بطاقته الشخصية.
  • سابعًا: صحة البيانات المكتوبة على الاستمارة ومراعاة عدم وجود أي خطأ فيها.
  • ثامنًا: في حال وجود أي خطأ في بيانات الاستمارة الإلكترونية يجب على الطالب أن يتوقف عن طباعتها وان يقوم بالذهاب إلى المدرسة.
  • تاسعًا: طباعة الاستمارة تكون مسئولية الطالب وولي الأمر، وذلك لأن الاستمارة يتم طباعتها بمعرفته من خلال التابلت الخاص بكل طالب وطالبة وفي حال وجود خطأ يجب علي الطالب الإبلاغ لحجرة الإرشاد التعليمي وذلك لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.
  • عاشرًا: توقيع كل من الطالب وولى أمره على الاستمارة قبل تسليمها.
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