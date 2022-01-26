خطوات التسجيل لاستيفاء استمارة الثانوية العامة 2022 إلكترونيا والمستندات المطلوبة

فعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام 2022 إلكترونيًا بداية من يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وحددت "التربية والتعليم" مواعيد فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة شهرًا بداية من يوم 25 يناير الجاري وحتى يوم الخميس 24 فبراير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

ويرصد "الدستور" خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2022 عبر السطور التالية:

أولا: تسجيل الدخول ببياناته من خلال البريد الموحد ليتمكن من التسجيل في الاستمارة من هنا.

تسجيل الدخول ببياناته من خلال البريد الموحد ليتمكن من التسجيل في الاستمارة من هنا. ثانيًا: لابد أن يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده ليتمكن من التسجيل حيث يتم مراجعة اسمه ورقمه القومي وغيرها من البيانات..

لابد أن يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده ليتمكن من التسجيل حيث يتم مراجعة اسمه ورقمه القومي وغيرها من البيانات.. ثالثا: مراجعة اسم الطالب وبياناته بشكل جيد ومطابقتها بشهادة الميلاد .

مراجعة اسم الطالب وبياناته بشكل جيد ومطابقتها بشهادة الميلاد . رابعًا: التأكد من الشعبة التي يدرس فيها الطالب واللغة الثانية تمواد التخصص لكل شعبة والديانة قبل طباعة الاستمارة.

التأكد من الشعبة التي يدرس فيها الطالب واللغة الثانية تمواد التخصص لكل شعبة والديانة قبل طباعة الاستمارة. خامسًا: يجب أن تكون الصورة المرفقة للوضع على الاستمارة بخلفية بيضاء و مقاس 4×6 كما ولابد أن تكون مطابقة للصورة التي ستقدم مع الاستمارة.