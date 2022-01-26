الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دعوى تطالب بمساواة شهادة الثانوية العامة المصرية بنظيرتها السودانية

الثانوية العامة المصرية
الثانوية العامة المصرية

أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، طعنا قضائيا نيابة عن إحدي الطالبات بشهادة الثانوية العامة السودانية، اختصم فيها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وطالب المحامي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة للترشيح الي الجامعات الحكومية والأهلية بسبب حصول الطالبة علي شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية من دولة تشاد باعتبار أن دولة تشاد ليست من ضمن الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية الموقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978.

وقال عمرو عبدالسلام المحامي  في دعواه إن الطالبة قد ادت امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية بإحدي المدارس السودانية (مدرسة الصداقة السودانية التشادية بانجمينا )الخاضعة لسلطة جمهورية السودان  والموجودة علي أراضي الدولة التشادية وهي إحدي الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية في العام الدراسي 2020/2021  الشعبة العلمية وقد حصلت علي بنسبة مئوية 90,6%.

وأوضح، وعقب اعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية  تقدمت الطالبة بأوراقها الي  مكتب التنسيق إلا أنها فوجئت برفض المكتب المذكور استلام أوراقها على سند من عدم استيفائها لشرط الإقامة لها ولوالدها فى الدولة المانحة للمؤهل الدراسى الحاصلة عليه (جمهورية السودان) وفقاً لقرار وزير التعليم العالى 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5/7/2021 بشان نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة المصرية ومايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية وشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021 والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات المصرية.

ونعي عبدالسلام علي قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة بان ما استندت إليه الجهة الإدارية تبريرا لتصرفها برفض  قبول أوراق الطالبة  لا يعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع وذلك لكون الشهادة التي حصلت عليها الطالبة  هي  شهادة صادرة عن الدولة المانحة" جمهورية السودان  بدولة تشاد "طبقا لنص المادة 14 من الاتفاقية المشار اليها  حتي لو كانت المؤسسة التعليمية التي التحقت بها الطالبة موجودة خارج حدود الدولة المانحة طالما انها تخضع لكامل سلطاتها لان المادة 14 من الاتفاقية أجازت للدول الأعضاء إنشاء المؤسسات التعليمية خارج أراضيها بشرط أن تكون هذه المؤسسات التعليمية خاضعة لسلطة الدولة المتعاقدة ومن ثم فإن أحكام الاتفاقية تسري علي كافة الشهادات والألقاب والدرجات العلمية التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية الخاضعة لسلطة الدول المتعاقدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«أمطار وصقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«عقل كيروش».. ماذا ننتظر من لاعبينا أمام كوت ديفوار؟

البرلمان العربى يؤكد أهمية زيارة الرئيس السيسى للإمارات

«زوجي مات بشرف».. «الدستور» داخل منزل الشهيد «عامر عبد المقصود»

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

المتاحف المصرية تشارك في انطلاق معرض القاهرة للكتاب 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين