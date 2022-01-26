موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة الرئيسية للمحرك البحث العالمي جوجل حاليا عقب تفعيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع تسجيل بيانات الطلاب.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات طلاب الشعبين العلمية والأدبية من مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استقبال بيانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من خلال الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2021_2022) عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الثانوية العامة.

الضغط على استمارة الامتحانات.

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال بيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للاستمارة.

الضغط على زر الحفظ.

طباعة الاستمارة و عقب التأكد من البيانات المسجلة.

توقيع ولي الأمر وتسليمها للمدرسة المقيد بها الطالب.



فترة ملء بيانات استمارة طلاب الثانوية العامة 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من 25 يناير إلى 24 فبراير لملء استمارة طلاب المرحلة الثانوية المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي (2021_2022) والتي تعقد وفقا للخريطة الزمنية خلال الفترة من 22 يونيو وحتى أوائل شهر أغسطس المقبل.

وتجرى الامتحانات وفقا للنظام الجديد للامتحانات حيث تعتمد الأسئلة على مدى فهم الطالب للمعلومات الواردة في المناهج الدراسية التي خضع جميع الطلاب لدراستها خلال العام وليس على حفظ وتلقين الطلاب المعلومات بشكل مؤقت وتنسى بمجرد الخروج من الامتحان.

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فعلت وزارة التربية والتعليم موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 وذلك لعقد الامتحانات في موعدها المقرر لها وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ( 2021_2022) والتي تجرى وفقا للخطة الوقائية التي انتهجتها الوزارة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب حيث تم اختيار اللجان ذات منافذ تهوية جيدة و مسافات آمنة بين الطلاب وإلزام الجميع بارتداء الكمامة والخضوع لبوابات التعقيم قبل دخول اللجان بالإضافة إلى تخصيص غرفة عزل للطلاب المشتبه في إصابتهم.