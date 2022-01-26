رئيس جامعة الفيوم يستقبل أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للترقي للأساتذة المساعدين

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للترقي للأساتذة المساعدين في تخصصي المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور، الغريب زاهر مقرر اللجنة، وبحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور محمد عبد التواب، القائم بأعمال عميد كلية التربية، الدكتور آمال ربيع، عضو اللجنة العلمية الدائمة للترقي وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة الفيوم، وذلك اليوم الأربعاء.

وصرح ياسر مجدي حتاتة أن درجة تقدم الجامعات يقاس بدرجة مساهمة أعضاء هيئة التدريس في تطوير البحث العلمي؛ حيث يعد التعليم الجامعي أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وأحد أهم الأهداف التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة خلال الفترة الراهنة.

وأكد أن اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات تساهم بجهد متميز في تنمية وتطوير التعليم الجامعي.

كما أوضح ياسر مجدي حتاتة أن الهدف من الزيارة هو انعقاد اللجنة العلمية الدائمة لترقية عدد من الأساتذة المساعدين بكليتي التربية والتربية النوعية بالجامعة.

وأضافت آمال ربيع أن جامعة الفيوم من أوائل الجامعات التي أعدت خريطة بحثية في مجال المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم سعيا لتحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠).

وأشارت إلى أن زيارة اللجنة لجامعة الفيوم هي أحد أهم الممارسات الجيدة للتوعية بقيمة وأهمية البحث العلمي والترقي، كما أنها تساهم في رفع مستوى البحث العلمي والأكاديمي لعضو هيئة التدريس وتقييم أدائه على مجمل نشاطه العلمي والبحثي.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور ياسر مجدي حتاتة بإهداء درع جامعة الفيوم لأعضاء اللجنة.