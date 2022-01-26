الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«اقتصادية قناة السويس»: تداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد وتفريغ 1907 سيارة

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانٍ صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد، استقبل السفينة «GMT ASTRO» وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 209 متر، والغاطس 7.9 متر، وذلك لتفريغ 1907 سيارة بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن، فيما يتواجد على الأرصفة 3 سفن. 

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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