تباين أداء مؤشرات البورصة في آخر تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء – آخر تعاملات الأسبوع، في ظل حالة الترقب لما ستسفر عنه تعاملات الأسواق العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11534 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1998 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة، بالتزامن مع تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4548 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2140 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3140 نقطة.

على جانب آخر، أعلنت البورصة عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لعدد 255.5 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 125 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 47 ألف سهم، 310 ألف سهم، 345.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 48421 سهم، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية (بيراميزا) 2000 سهم.