الولايات المتحدة ترحل مرشحا سابقا للرئاسة فى هايتى

ذكر السيناتور والمرشح السابق للرئاسة في هايتي، مويس جان شارل، أنه اعتقل على يد السلطات الأمريكية التي رحلته فيما بعد إلى بلاده.

وقال جان شارل، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" من مطار بورت أو برينس، إن السلطات الأمريكية اعتقلته الاثنين بعد عودته إلى الولايات المتحدة من نيجيريا واستجوبته حول جولته إلى أفريقيا، وقضى بعد ذلك ليلة في السجن ليتم ترحيله الثلاثاء.

وتابع: "تم حظر دخولي إلى الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات. وألغوا تأشيرتي ووضعوني في السجن. هذا أمر مهين".

وينتمي جان شارل إلى معسكر الاشتراكيين وكان مرشحا لانتخابات الرئاسة في هايتي عامي 2015 و2016 حينما تنافس مع الرئيس الراحل المغتال في 2021، جوفينيل مويز.

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن 70% من كبار السن في الولايات المتحدة محصنون بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن 80% منهم تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.

وكشف منسق البيت الأبيض بشأن جائحة كورونا جيف زيينتس النقاب عن هذه الإحصائيات، خلال إيجاز للصحفيين بالبيت الأبيض حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

من جانبه، قال مدير بيانات الجائحة بالبيت الأبيض سايروس شاهبار -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"- إن 935 ألف جرعة وُزِّعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 240 ألف جرعة مبدئية و571 ألف جرعة إضافية وتعزيزية.

وأوضح زيينتس أنه بنهاية أمس الاثنين، تلقى 20 مليون أمريكي لقاحات فايزر-بيونتيك وموديرنا وجونسون، منوهًا بأن برنامج الجرعات المعززة يمضي بقوة ويواصل سرعته.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.