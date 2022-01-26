الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: ردنا على المقترحات الروسية حول الآن لن يتضمن أي مفاجآت

نيد برايس
نيد برايس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رد واشنطن على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية "لن يتضمن أي شيء مفاجئ" بالنسبة لموسكو.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، إنه "لن تكون هناك أي مفاجآت... بالنسبة للروس".

 

وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين قد أبلغوا الجانب الروسي خلال المباحثات التي قد جرت، بما هي المجالات التي يمكن تحقيق التقدم فيها، وما هي المبادرات المرفوضة بالنسبة لواشنطن.

 

وأضاف أن من المقترحات المرفوضة عدم توسع الناتو شرقا.

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد أبلغت أوكرانيا بردها على المقترحات الروسية، مضيفا أن واشنطن سألت الجانب الأوكراني عن آرائه وأدرجتها على ردها.

 

ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة ردها الخطي على المبادرة الروسية حول الأمن في أوروبا هذا الأسبوع. وأعلن حلف الناتو أنه يعتزم تقديم رده هذا الأسبوع أيضا.

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