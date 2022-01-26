الصحة العالمية: كورونا لم يصل إلى مرحلة الفيروس الموسمى حتى الآن

قالت الدكتورة رنا الحاجة مدير إدارة البرامج للمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن المنظمة تعتبر أن العالم ما زال يمر بالمرحلة الحادة من جائحة "كورونا" .. مشيرة إلى أن الفيروس لم يصل لمرحلة الفيروس الموسمي حتى الآن.



وأضافت الحاجة - خلال مداخلة مع برنامج "مساء دي ام سي" الذي يذاع على قناة "دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن كل دولة تأخذ قراراتها بعد تقييمها للوضع الوبائي والاجتماعي والاقتصادي بها، لافتة إلى أن المنظمة تعتبر أن الجائحة ما زالت مستمرة، وأن هناك زيادة كبيرة في أعداد الحالات المصابة بالفيروس.



وقالت إن نسب الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"أوميكرون" ما زالت موجودة، على الرغم من أن أعراض أوميكرون ليست شديدة كغيرها من المتحورات، ولكن الخطورة تكمن في وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيمات.



وأضافت أن متحور "أوميكرون" أقل في الأعراض من غيره من متحورات "كورونا"، ولكن مع زيادة الاختلاط، هناك نسبة كبيرة في الإصابات بالفيروس، وبالتأكيد سيكون هناك نسبة وفيات كبيرة والتي تنتشر بالتحديد بين غير الحاصلين على اللقاح، لذا يجب على الجميع توخي الحذر والالتزام بإجراءات الوقاية، والحصول على اللقاح وهو الأمر الأهم.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.