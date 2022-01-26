«البرهان» يؤكد ضرورة الإسراع فى تنفيذ الترتيبات الأمنية بـ«اتفاقية جوبا»

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وفقًا لاتفاقية جوبا للسلام في السودان.

وأشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه مع وفد الإدارات الأهلية لولايتي شمال وغرب دارفور، بالدور الكبير الذي تضطلع به الإدارات الأهلية لبسط الأمن والسلم المجتمعي.

ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة تضمن الأمن والاستقرار لمواطني دارفور.

من جانبه، قال حماد عبدالله رئيس المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بغرب دارفور، إن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي على الأوضاع السياسية والأمنية بولايات غرب وشمال دارفور، وحرص الإدارة الأهلية التام على معالجة كافة القضايا والتحديات المجتمعية بما يضمن سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبدالله لـ"رويترز"، إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي لا تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.

وتشمل التغيرات السعرية، التي تُطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلو واط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضًا.

وقال "عبدالله"، إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة، مضيفًا أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.

وتعاني شبكة الكهرباء السودانية عقودًا من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.

وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود وخفض بشدة دعم الطحين «الدقيق»، في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي، وإصلاح دعم الكهرباء أيضًا جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها.

وأضاف"عبدالله"، إن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69% من 95%، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم.

وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصًا على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.