الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية تطالب وزيرة الخارجية بالانسحاب من محادثات الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

حثت صحيفة بريطانية، وزيرة الخارجية ليز تروس، على الانسحاب من محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي وتطبيق المادة 16، وذلك بعد تهديدات بقطع المحادثات مؤقتًا إذا لم يكن هناك تقدم قبل مارس المقبل.

وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، أنه من المتوقع أن تجتمع تروس مع كبير المفاوضين الأوروبيين في شأن "بريكست" ماروس سيفكوفيتش في بروكسل اليوم.

وتنص المادة (16) على تجنب إقامة حدود صلبة على الجزيرة الأيرلندية وتهدف للسماح بتنقل السلع بحرية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وبقاء أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للسلع التابعة للاتحاد الأوروبي وفي سوق المملكة المتحدة في الوقت نفسه.

وحذر سيفكوفيتش من أنه إذا لم تسفر هذه المحادثات قريبًا عن تحقيق تقدم، فسيتم إيقاف المفاوضات في نهاية فبراير المقبل.

وعلى صعيد آخر، أطلق الاتحاد الأوروبي صندوقًا بقيمة مليار يورو لدعم الشركات الناشئة في قطاع الفضاء على أمل أن يغيّر ذلك "قواعد اللعبة" ويجذب المستثمرين.

وأطلق الصندوق الذي سمي "كاسيني" على اسم عالم الفضاء الإيطالي من القرن السابع عشر كجزء من "صندوق الاستثمار الأوروبي" الذي يوفر تمويل مخاطر للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في أنحاء أوروبا.

وقال مفوض السوق الداخلية الأوروبية تيري برينتون، خلال اجتماع للمعنيين بقطاع الفضاء الأوروبي في بروكسل: "العديد من شركاتنا الناشئة غير قادرة على الحصول على استثمارات كبيرة في رأس المال في الاتحاد الأوروبي عندما تحتاج للتوسع".

وذكر أن هذه الشركات تضطر بالتالي للجوء إلى مستثمرين خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "هذه خسارة كبيرة لأوروبا، سيغيّر صندوق كاسيني قواعد اللعبة".

من جهته، أفاد رئيس "صندوق الاستثمار الأوروبي" آلان جودار بأن كل يورو يستثمره الصندوق يجذب عادة ما بين ثلاثة وأربعة يورو كاستثمارات خاصة من شركات كانت لولا ذلك لتعتبر أن المشروع يحمل مخاطر كبيرة.

وستوفر آلية مكمّلة القدرة للشركات الناشئة في مجال الفضاء على الوصول إلى القروض.

الاتحاد قدم مفاوضات المملكة المتحدة على قطع السوق قامة توقع وزير محادثات الخارجية الأيرلندي بروكسل صحيفة بريطانية الاتحاد الأوروبي الاوروبي

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