بحضور قيادات أمنية.. «ثقافة أسيوط» تحتفل بعيد الشرطة الـ70 وثورة يناير

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الثلاثاء، واللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقامها فرع الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70 وذكرى ثورة 25 يناير وذلك بقصر ثقافة أسيوط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية ودعم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة والمخرج الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء عصام سعد محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور النائبين يحيى كدوانى ونشوى رائف وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ومحمد بشير، رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق والدكتور احمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتور عيد محمد وكيل مديرية الاوقاف والاب عاموث ممثلاً للكنيسة الأرثوذوكسية بأسيوط وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء وبعض الإعلاميين والصحفيين.

بدأ المحافظ زيارته لقصر ثقافة أسيوط بتفقّد منتجات ورش الأطفال للفنون التشكيلية بعنوان "مصر بلدنا"، مشيدًا بالأعمال التى قدمها الأطفال المشاركين فى الورشة، ثم تم استكمال الاحتفالية بمسرح قصر الثقافة الذي قدمه المخرج الفنان أسامة عبد الرءوف، ثم فقرة السلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة المصرية تلاها فقرة شعرية للشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي ونادى أدب أبنوب بعنوان "في حب مصر".

تم استكمال فقرات الحفل بعرض فني لبعض الأغاني الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني ومصطفي المري مدير الفرقة وعمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة الـ70، موجهًا الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه، مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، داعيًا جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.

وأشاد المحافظ بتكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء وبعض قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية لتميزهم وتفانيهم في عملهم وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة من كل مكروه وسوء.