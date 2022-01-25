الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي: الغزو الروسي يؤثر على الأمن السيبراني في الولايات المتحدة

الحدود الروسية- الاوكرانية
الحدود الروسية- الاوكرانية

أثار التعزيز الروسي البالغ قوامه حوالي 100 ألف جندي حول الحدود الشرقية لأوكرانيا الخوف من غزو واسع النطاق، مما ادى إلى اصدار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو تحذيرات صارمة على نحو متزايد من أن أي قوات روسية تعبر الحدود ستؤدي إلى عواقب "هائلة" و "خطيرة" على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. 

وعرض تقرير أمريكي على قناة «سي بي إس» الأمريكية، تقريرا تلفزيونيا يتناول اهداف بوتين من غزو أوكرانيا، وفقا لوجهة النظر الأمريكية والأوروبية.

وقال التقرير بينما قام الناتو بنشر طائرات مقاتلة وقوات وسفن لتعزيز الدفاعات في أوروبا الشرقية، ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام شعبه مساء الإثنين. حثهم على عدم الذعر.

وأكد أن مع تلك التعزيزات، لا تزال روسيا تصر على عدم وجود خطط لغزو أوكرانيا. 

فيما يلقي الكرملين باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في التسبب في الأزمة الحالية. وأشار المتحدث باسم بوتين يوم الثلاثاء إلى أن إدارة بايدن وضعت 8500 جندي إضافي في حالة تأهب قصوى استعدادًا للانتشار في أوروبا إذا لزم الأمر، باعتباره تصعيدًا آخر للتوتر.

لكن روسيا غزت أوكرانيا من قبل مما يجعل الأمر غير مستبعد، واستولت على شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقد أثارت هذه التجربة، وما قامت به روسيا منذ ذلك الحين، تحذيرات من الولايات المتحدة بأن موسكو يمكن أن تعتمد على تكتيكات أكثر سرية، وفقا للتقرير التليفزيوني.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي: «تكتيكات شبه عسكرية، ما يسمى بهجمات المنطقة الرمادية، وأعمال جنود لا يرتدون الزي العسكري الروسي».

ويرجح التقرير أن روسيا سوف تستخدم الشبكات الكهربائية في أوكرانيا من أجل استمرار الهجمات السيبرانية التخريبية ضد أمريكا والناتو.

وسبق أن حذرت وزارة الأمن الداخلي وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أن روسيا قد تستهدف أمريكا بهجمات إلكترونية إذا «ردت الولايات المتحدة أو الناتو على غزو روسي محتمل لأوكرانيا يهدد أمنها القومي على المدى الطويل».

روسيا أمريكا واشنطن أوكرانيا الغزو الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

السودان يرفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

الإسكندرية: 7 تعليمات للتعامل مع موجة الطقس السيئ غدًا

مع انحسار شهية المخاطرة.. الذهب يسجل أعلى مستوى في شهرين وسط مخاوف أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟