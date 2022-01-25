حسني صالح: «الحلم» سيعيد إلى الأذهان أمجاد الدراما المصرية

قال المخرج حسني صالح، إن مسلسل "الحلم" يركز على القيم الإيجابية والهادفة التى تبنى وتعزز قيم المصريين، وكل أسرة لها حكاية مختلفة عن غيرها، ومميزة، مضيفا: “كما أنه يبرز دور الدولة تجاه مواطنيها في الحفاظ على أرواحهم، بالإضافة إلى أن جميع أبطاله ذو قيمة فنية كبيرة، وتجمعهم في عمل درامي واحد كان أمر مميز”.

وتابع صالح في تصريح لـ"الدستور": “صوّرنا في خان الخليلي، وحي الأسمرات وكلها مناطق حقيقية عشان نوضح للكل مدي التطور شهدته مصر خلال السنوات الماضية”، لافتا إلى أن المسلسل يتناول أيضًا معيشة الناس في العشوائيات وفي حي الأسمرات، والتطورات التي تحدث في المجتمع، معقبا: "بناء الإنسان قبل بناء الحجر .. والإنسان هو اللي بيصنع المعجزات".

وأشار المخرج حسني صالح إلى أن المسلسل فكرته اجتماعية وستعيد إلى الأذهان أمجاد الدراما المصرية "ليالى الحلمية" والدراما الاجتماعية الأسرية التى افتقدناها في الفترة الأخيرة.

مسلسل "الحلم"

يُعرض مسلسل "الحلم" من بطولة محمد رياض ورانيا فريد شوقى وأنوشكا، يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى الـ 9 مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، على أن تكون ثانى إعادة في الـ 12 ظهرًا فى اليوم التالي.

مسلسل "الحلم" يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين الشباب.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.