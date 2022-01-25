بـ«الشوكولاته والورود».. احتفالات رجال الشرطة بعيدهم الـ70 مع المواطنين (صور)

تجول سيارات الشرطة مزينة بأعلام مصر في شوارع وميادين القاهرة اليوم الثلاثاء، وحمّل الضباط والعساكر باقات من الورود والشوكلاتة، لتوزيعها على المواطنين لرسم البسمة على وجوههم، احتفالًا بالذكرى الــ70 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير في كل عام.

رصدت عدسة "الدستور" مظاهر احتفال رجال الشرطة بعيدهم الـ70 مع المواطنين في شوارع العاصمة.

وقال يوسف جابر، أحد المواطنين: “نحب أن نشكر رجال الدخلية البواسل اللي بيضحوا بحياتهم عشانا ونقولهم كل سنة وانتم طيبين في عيد الشرطة ال٧٠ ذكرى تضحية أجدادكم في سبيل الوطن”.

وتابع يوسف: "لافتة جميلة جدا من ضباط الشرطة توزيع الشيكولاتة والورود على المواطنين في الشارع عشان تشاركهم احتفالهم بعيدهم".

وتقول أمل مختار، أحد المواطنين: "فخورة بالشرطة، وأشعر بالأمان، والاطمئنان على أولادها في الشارع بتواجد رجال الداخلية في كل مكان، مضيفة: "مهما اتكلم عنهم مش هقدر أوفيهم حقهم".

كما هنأ أمجد حسني، أحد المواطنين رجال الشرطة بعيدهم، قائلا: “الداخلية تحدت الإرهاب وتفوقت على نفسها، وبذلت في سبيل ذلك أرواح العديد من أبنائها”.