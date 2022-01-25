الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سعيد الأرتيست يحتفل بعيد الحب مع جمهوره السكندري

سعيد الارتيست
سعيد الارتيست

يستعد عازف الايقاع العالمي سعيد الأرتيست لإحياء حفل موسيقي ضخم برفقة فرقته الخاصة الجمعة المقبل على خشبة مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وذلك بمناسبة عيد الحب وضمن سلسلة حفلاته التى ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً ويقدم خلاله "الأرتيست" تنويعات على مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية، بجانب ارتجالات على مختلف آلات الإيقاع الشرقية.

بوستر الحفل

وفى مفاجأة للجمهور، طرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، وانقسمت إلى فئتين الأولى بمبلغ 60 جنيها، أما الثانية بمبلغ 80 جنيها، والثالثة والأخيرة بقيمة 110 جنيهات، ما اعتبره الكثيرون أسعارًا رمزية نسبة للحفلات التى تقام على المسارح الخاصة؛ كما وضعت إدارة الأوبرا تعليمات وشروط لحضور الحفل للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

كما يجرى حاليًا اتفاقات بين "الأرتيست" وإدارة الأوبرا لتقديم مجموعة حفلات على المسرحي المكشوف والصغير فى الفترة القليلة المقبلة.

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